وزير الصحة يناقش مع أعضاء الجمعية الطبية التحديات التي تواجه الأطباء 

التقى وزير الصحة د. أحمد العوضي مع السادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الطبية ، وتخلل اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه الأطباء ، والآليات المقترحة للتغلب عليها .

وفي إطار الحرص على تطبيق سياسة الباب المفتوحة تم الاتفاق على عقد لقاء دوري مع ممثلي الجمعية والروابط الطبية لمتابعة تذليل التحديات والاستماع إلى مقترحاتهم ودراستها من قبل قطاعات الوزارة المختصة.

كما شهد اللقاء التأكيد على أن الوزارة لن تألوا جهدا في دعم وتأهيل الأطباء وفق خطط الوزارة بما يوفر بيئة العمل المناسبة لجميع العاملين في الوزارة وبما يساهم في الارتقاء بالخدمة الصحية.