أسعار الذهب تتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عامين

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة تزامنًا مع تراجع الدولار الأمريكي، وتتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عامين وسط آمال بأن يتبع الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أبطأ في زيادات أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق المالية احتمالية بنسبة 71.5% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ديسمبر المقبل، بعدما تباطأ التضخم الأمريكي إلى 7.7% في أكتوبر.

ومع ذلك، أشارت “ماري دالي” رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أثناء حديثها في حدث افتراضي إلى أن البنك المركزي لا يزال بحاجة لرفع معدلات الفائدة أعلى قليلًا من نطاق 4.5-4.75%.

وقالت “كريستالينا جورجيفا” المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في تصريحات نقلتها “رويترز” الخميس إن التحدي الأكبر الذي يواجه محافظي البنوك المركزية الآن هو خفض التضخم.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.62% إلى 1763.80 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:58 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.10% إلى 1756.95 دولار للأوقية، متجهًا لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو 2020.

وزادت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 1.21% عند 21.96 دولار للأوقية، وصعد كل من سعر البلاتين للتسليم الفوري 2.08% عند 1053.57 دولار، وسعر البلاديوم 1.57% إلى 1995.25 دولار.