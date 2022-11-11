أمريكا تستعرض بقاذفتين نوويتين طراز «بي 52».. فوق الشرق الأوسط

قال مسؤول رفيع في البنتاغون، اليوم الجمعة، إن تحليق قاذفتين من طراز بي 52 فوق الشرق الأوسط، أمس الخميس، كان رسالة لإيران، التي يعتقد أنها تخطط لشن هجوم وشيك على السعودية، وفقاً لما نقل موقع صحيفة «بوليتيكو».

ونقل عن المسؤول القول إن تحليق القاذفتين هو رسالة لاستعراض القوة لإيران في وقت يواصل المسؤولون الأميركيون والسعوديون مراقبة مسألة شن هجوم إيراني وشيك على المملكة.

وأضاف أن المسؤولين في كلا البلدين يعتقدون أن طهران تخطط لشن الهجوم على البنية التحتية للطاقة في السعودية على الأرجح.

وأكد مسؤول ثان في البنتاغون للمجلة أن المسؤولين الأميركيين والسعوديين يراقبون أيضا تهديدا متزايدا من إيران للعراق، حيث تنشر الولايات المتحدة الآلاف من القوات والأفراد في عدد من القواعد العسكرية.

وأشار المسؤولان إلى أن التهديدات ضد السعودية والعراق دفع بالجيشين الأميركي والسعودي إلى رفع مستويات التأهب الأسبوع الماضي.

وكانت القيادة الوسطى للجيش الأميركي أعلنت، الخميس، أن قاذفتين من طراز «B-52H»، حلقتا مع 13 طائرة من القوات الجوية الشريكة فوق الشرق الأوسط.

وأضافت أن هذه الخطوة تدل «على القدرة للانتشار السريع للقوة الجوية العالمية جنبا إلى جنب مع كل من قوات التحالف والشركاء الإقليميين، وضمان استمرار السلامة والأمن في هذه المنطقة الحساسة».