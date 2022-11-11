إيلون ماسك: بعت أسهماً في «تسلا» من أجل «تويتر»

أوضح الملياردير “إيلون ماسك” لموظفي “تويتر” خلال اجتماع أنه باع أسهمًا في شركة “تسلا” مؤخرًا من أجل إنقاذ منصة التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لما نقلته “سي إن بي سي”.

وذلك بعدما باع المدير التنفيذي لـ “تسلا” أسهمًا بقيمة حوالي 4 مليارات دولار في صانعة السيارات الكهربائية خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من نوفمبر، وذلك بعدما باع في أبريل أسهمًا بأكثر من 8 مليارات دولار وبحوالي 7 مليارات في أغسطس.

وسعى “ماسك” – الذي تولى إدارة الشركة بعد إتمام صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 44 مليار دولار – خلال هذا الاجتماع لتحفيز موظفي “تويتر” الذين ظلوا في وظائفهم بعد عملية تسريح العمالة واسعة النطاق على العمل الجاد.

ويجري “ماسك” تغييرات جذرية على منصة التواصل الاجتماعي بعد الاستحواذ عليها أواخر أكتوبر من بين تلك التغييرات أن تصبح “تويتر” أقل اعتمادًا على عائدات الإعلانات.