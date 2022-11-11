«الداخلية» تغلق عدداً من المناطق مؤقتاً بسبب موجة الأمطار

كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، عن إغلاق عدد من المناطق بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد، وما نتج عنها من تجمعات للمياه.

وقالت الإدارة في بيان على تويتر، أن الأماكن تشمل «نفق الصليبية مع الدائري السادس، والدائري الخامس يمين مسجد بلال، ومخرج الدائري الرابع على طريق الرياض باتجاه المطار».

وأوصحت الأماكن المغلقة في محافظة الجهراء، وتشمل «الدائري الخامس مع نفق القيروان بالاتجاهين، وجسر امغرة مع الدائري السادس باتجاه الصناعية، وطريق الصبية قبل جسر جابر، وطريق الجهراء قبل وصلة الدوحة باتجاه المدينة».

وفي محافظة الأحمدي، تشمل «شارع الغوص ودوار فهد الاحمد».

أما محافظة الفروانية، فتشمل «الدائري الرابع يمين الرقعي، والدائري الرابع يمين قرطبة، وشارع الأردن يمين الفروانية».

ومحافظة العاصمة، شملت «الجهراء مع الغزالي باتجاه سيتي سنتر، وسيتي سنتر باتجاه الجهرا مع الغزالي، وسيتي سنتر باتجاه الثالث مع المطار، وجمال مع الغزالي باتجاه المطاحن، ومخرج التلال شارع الجهراء، ومخرج التلال شارع جمال، والجهرا العلوي نازل على سيتي سنتر».