«الداخلية»: ضبط شخصين غير كويتيين بحوزتهما «كوكتيل مخدرات»

أعلنت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس واشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، بتكثيف الجهود الأمنية لضبط مهربي وتجار المخدرات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين غير كويتيين وبحوزتهما حوالي نصف كيلو من مادة الكيميكال و(100) غرام من مادة الشبو و(240) زجاجة من الخمور المستوردة و(4) قطع صغيرة من مادة الحشيش و(20) قرص من المؤثرات العقلية وميزان الكتروني حساس وكمية من الاكياس الفارغة ومبلغ مالي حصيلة البيع، وتم احالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما .