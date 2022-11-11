محليات

«الداخلية»: ضبط شخصين غير كويتيين بحوزتهما «كوكتيل مخدرات»

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

أعلنت إدارة العلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الاحمد الصباح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس واشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، بتكثيف الجهود الأمنية لضبط مهربي وتجار المخدرات، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخصين غير كويتيين وبحوزتهما حوالي نصف كيلو من مادة الكيميكال و(100) غرام من مادة الشبو و(240) زجاجة من الخمور المستوردة و(4) قطع صغيرة من مادة الحشيش و(20) قرص من المؤثرات العقلية وميزان الكتروني حساس وكمية من الاكياس الفارغة ومبلغ مالي حصيلة البيع، وتم احالة المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما .

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الخدمة المدنية» يعدّل شروط وضوابط بيع الإجازات

منذ أسبوعين

«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهاراً.. مائل للحرارة إلى معتدل ليلاً

أكتوبر 2, 2022

«التربية»: نبذل أقصى الجهود الانطلاقة عام دراسي بلا مشاكل

سبتمبر 17, 2022

«الخارجية»: دور فعّال للكويت في مكافحة الإرهاب وتمويله

سبتمبر 19, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى