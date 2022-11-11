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الصين تخفض مدة الحجر الصحي للمسافرين وترفع حظر الطيران

منذ 3 ساعات
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خفضت الصين مقدار الوقت الذي يجب أن يقضيه المسافرون والمخالطون في الحجر الصحي، كما تراجعت عن إجراء الاختبارات وأعلنت إلغاء حظر شركات الطيران، في محاولة لتخفيف سياسة “صفر كوفيد” التي عزلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا لبيان لجنة الصحة الوطنية الصادر الجمعة، سيُطلب من المسافرين إلى الصين قضاء خمسة أيام في فندق أو منشأة الحجر الصحي الحكومية، تليها ثلاثة أيام في المنزل، مقارنة بالقواعد الحالية التي تتطلب أسبوعًا في الفندق وثلاثة أيام في المنزل.

وستطبق نفس مدة الحجر الصحي المخفضة على المخالطين للأشخاص المصابين، كما أنه لن يتم الآن تتبع الأشخاص الذين يخالطون المخالطين، في محاولة لتخفيف عدد من يتم وضعهم في الحجر الصحي.

وأضاف البيان أنه سيتم أيضًا إلغاء نظام كان يعاقب شركات الطيران على نقل حالات الإصابة بالفيروس إلى البلاد، مما يعزز ارتفاع عدد الرحلات الجوية إلى الصين.

وتعد تلك التغييرات جزءًا من مجموعة جديدة من 20 إجراءً تهدف إلى توجيه المسؤولين في السيطرة على فيروس “كوفيد”.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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