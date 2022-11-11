الكويت تجدد موقفها الثابت بشأن محورية القضية الفلسطينية عربياً وإسلامياً

(كونا) – جددت دولة الكويت موقفها التاريخي والثابت حول مركزية ومحورية القضية الفلسطينية في العالمين العربي والاسلامي والحق الأصيل لدولة فلسطين في السيادة المطلقة على كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وكذلك الهوية العربية للقدس الشرقية بوصفها عاصمة دولة فلسطين.

جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقاه المستشار عبدالعزيز العجمي مساء امس الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (الممارسات الاسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة).

وشدد العجمي على حتمية منح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الأبي والعمل على منحه كافة حقوقه الشرعية في الاستقلال والكرامة والحرية.

وجدد مطالبة المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ مواقف أكثر فعالية لادانة ووقف ممارسات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي الواسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني والتي أدت إلى خرق جسيم لكافة القوانين والأعراف الدولية وإلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.

ودان العجمي استمرار الحصار الجائر وغير القانوني على قطاع غزة وما يصاحبه من استهداف مسلح متعمد للمدنيين والأعيان المدنية وإعاقة وصول المساعدات الانسانية والطبية للمحتاجين مرورا بتفشي ظاهرة الاجراءات الاستعمارية الاستيطانية للاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعرب عن إدانته لتوسيع وبناء المستوطنات والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم والذي يعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وقال العجمي ان “تلك الانتهاكات لها اثار خطيرة تقوض امكانية تحقيق حل الدولتين ومن هذه الانتهاكات استمرار المستوطنين وقوات الاحتلال بتدنيس حرمة الأماكن المقدسة في مدينة القدس والتي ترمي الى تغيير الوضع التاريخي والقائم للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا واعاقة حق صلاة المسلمين فيه”.

وأكد ادانته الصريحة لأي قرار أو إجراء يخرق المكانة التاريخية لمدينة القدس مشددا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات حاسمة لوقف الجرائم والانتهاكات الممنهجة المتواصلة للاحتلال للقانون الدولي وأهمية رفع الحصار بشكل فوري عن قطاع غزة.

وشدد العجمي على ضرورة دعم المساعي الفلسطينية الهادفة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة إضافة الى مساءلة المجرمين وتحقيق العدالة للضحايا.

وأعرب عن الاستنكار لاغتيال قوات الاحتلال المتعمد للصحفية شيرين أبوعاقلة مؤكدا ضرورة محاسبة المسؤولين عن وقوع هذه الجريمة الشنعاء. وأكد العجمي مجددا استمرار وقوف دولة الكويت مع الشعب الفلسطيني مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استجابة سلطات الاحتلال لدعوات السلام والانخراط بحسن نية في مفاوضات جادة من أجل تحقيق السلام وإقامة الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.