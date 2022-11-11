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الكويت: سنواصل جهودنا الاغاثية في أفغانستان مع دخول فصل الشتاء

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أكد الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة بدر الديحاني ان دولة الكويت ستواصل جهودها الاغاثية في افغانستان من خلال التنسيق والعمل الوثيق مع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الاغاثي خاصة مع دخول فصل الشتاء وما له من تداعيات على الوضعين الانساني والغذائي هناك.

وقال الديحاني في بيان دولة الكويت الذي ألقاه مساء امس الخميس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (الحالة في أفغانستان) ان دولة الكويت بذلت العديد من الجهود فيما يتعلق بالجانب السياسي وسير النشاط التفاوضي بين الاطراف المعنية وكذلك بالجانبين الاغاثي واللوجستي الخاصين بعمليات الاجلاء.

وأضاف ان “دولة الكويت قامت منذ شهر اغسطس العام الماضي وعلى مدار اسابيع بالعمل والتعاون مع دول متعددة على تنفيذ عمليات اجلاء ل15 الف شخص تقريبا من 32 جنسية مختلفة عبر اراضيها وذلك لتسهيل عبور جميع الاشخاص وضمان وصولهم الى وجهاتهم النهائية استشعارا منها بإنسانية الأزمة”.

وفيما يخص الجانب الاغاثي وانسجاما مع ايمانها الراسخ بدعم العمل الانساني بما يسهم في تعزيز مسار بناء السلام والامن المجتمعي قال الديحاني ان دولة الكويت قامت بتقديم مساعدات انسانية للشعب الافغاني الصديق بلغت قيمتها الاجمالية اكثر من 92 مليون دولار امريكي.

وأشار الى ان اخر تلك المساعدات اعلن عنها في (الاجتماع رفيع المستوى لدعم الوضع الانساني في افغانستان) الذي عقد في شهر مارس الماضي بدفع 10 ملايين دولار كمساهمة رسمية وشعبية والتبرع بخمسة ملايين دولار امريكي اضافية من خلال وكالات الامم المتحدة المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وأوضح الديحاني ان تلك المساعدات تأتي ايمانا من دولة الكويت بأهمية مساعدة الشعب الافغاني والمساهمة بتوفير الاحتياجات الاساسية له.

وذكر ان دولة الكويت لا تزال تشارك في العديد من الاجتماعات الاقليمية والدولية لتلبية الاحتياجات الاساسية للشعب الافغاني وتنفيذ البرامج التنموية لما لها من اثر واضح ومباشر في تحقيق الاستقرار والامن الشامل في افغانستان.

واكد تطلع دولة الكويت لمواصلة التعاون مع مختلف الجهات الاقليمية والدولية الخاصة بالنشاط الانساني والمشاركة كذلك في الاجتماعات والجلسات الاقليمية والدولية ذات الصلة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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