تأسيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة لتبادل الخبرات بمبادرة من «الرابطة الكويتية»

(كونا) – أعلن رئيس الرابطة الكويتية لطب العائلة الدكتور محمد العازمي اليوم الجمعة عن توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة ومقرها الكويت.

جاء ذلك في بيان للدكتور العازمي لـ«كونا» عقب انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول للجمعية على هامش المؤتمر الطبي الإقليمي السابع للمنظمة العالمية لأطباء الأسرة لمنطقة إقليم شرق المتوسط والمقام في العاصمة العمانية مسقط.

وأوضح الدكتور العازمي الذي يرأس ايضا اللجنة التأسيسية للجمعية الخليجية لأطباء الأسرة أن فكرة إنشاء هذه الجمعية تبلورت في مسقط بمبادرة من الرابطة الكويتية لطب العائلة وبتحرك حثيث للرابطة العمانية لطب الاسرة والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع لدعم الفكرة وتوحيد الجهود.

وأشار إلى أن هذه الجمعية تهدف الى إبراز دور أطباء الأسرة على مستوى الخليج كتخصص مهم وحيوي وكخط الدفاع الاول لأي منظومة صحية فضلا عن خلق فرص للتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات ما بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال.

وأفاد ان الجمعية تسعى ايضا الى إقامة المؤتمرات وورش العمل وغيرها من الأنشطة التي تهدف الى العمل الخليجي المشترك مبينا انه تم استلهام الفكرة من حرص قادة دول مجلس التعاون على دعم التعاون المشترك في كل المجالات وخصوصا في مجال الرعاية الصحية.

وثمن العازمي حرص أعضاء اللجنة التأسيسية على توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك بين الروابط والجمعيات الخليجية لطب الأسرة بهدف تعزيز الروابط المشتركة بين المجتمع الخليجي.