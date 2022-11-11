مجلس الأمة

عالية الخالد: الوفاء الحقيقي لأجدادنا هو أن نحافظ على الدستور من العبث 

منذ 3 ساعات
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أكدت النائب عالية الخالد، اليوم الجمعة، أن «الوفاء الحقيقي لأجدادنا هو أن نحافظ على الدستور من العبث بالتطبيق والانحراف في الممارسة والانفراد بالتفسير». 

وأوضحت الخالد في تصريح صحفي بمناسبة ذكرى صدور الدستور أنه ما بين عامي 1962-2022 تجارب وأزمات في الديموقراطية، وفهم الدستور، وتطبيق نصوصه، إلا أن صموده على مدى ستين عام هو نتاج استيعاب النظرة الثاقبة للحاكم وأسرة الحكم ورجالات الكويت المؤسسين، حين اتفقت إرادتهم على صياغة الدستور الكويتي وإقراره ليكون ميلاده في 11نوفمبر1962، حين صادق عليه المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح دون أي تعديل، كما قُدِّم إليه من قبل المغفور لهما رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف محمد ثنيان الغانم وعضو المجلس التأسيسي ووزير العدل حمود الزيد الخالد بالصورة التي أقرها المجلس التأسيسي.

وأضافت أن الكويتيون شعبٌ تأسس على نظام الشورى والديموقراطية بمراحل متباينة وتجارب مختلفة، وتطلَّع دوماً إلى الدولة الدستورية والحكم الديموقراطي والمشاركة في إدارة شؤون الدولة وتلاقت إرادته مع رغبة كريمة من حاكم تنازل عن سلطات الحكم المطلق مؤمناً بدولة الدستور، في صورة رائعة من العلاقة التعاقدية بين الحاكم والمحكوم.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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