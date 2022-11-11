محليات

وزيرة الشؤون: التعامل بجدية مع جميع الشكاوى المُقدمة

منذ 3 ساعات
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وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي القطاعات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها بضرورة التعامل بجدية مع جميع الشكاوى المقدمة وحلها وفق الأطر القانونية، إضافة إلى بحث الاقتراحات المقدمة والإفادة عن جدواها وملائمتها مع الأهداف المنشودة من الوزارة والمهام المنوطة بها.
ودعت البغلي المسؤولين خلال لقائها عددا من المواطنين الذين تقدموا بطلبات عبر تطبيق سهل لمقابلتها إلى انتهاج سياسة الباب المفتوح والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومتابعة شكواهم تنفيذا للتوجيهات السامية بضرورة تلبية تطلعات المواطنين ووضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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