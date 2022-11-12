أصول الصندوق السيادي الكويتي ترتفع إلى 750 مليار دولار

احتفظ الصندوق السيادي الكويتي بالمرتبة الرابعة عالمياً، مع صعود أصوله إلى 750 مليار دولار مقارنة بـ708.4 مليارات دولار في يونيو الماضي، وفق تقرير المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، الصادر اليوم السبت.

واحتل صندوق الإمارات السيادي المرتبة الثالثة عالمياً بأصول بلغت 970 مليار دولار مقارنة بـ708.7 مليارات نهاية يونيو الماضي،

وحلّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة السادسة عالمياً بأصول بلغت 607.4 مليارات دولار، نزولاً من 620 ملياراً في يونيو.

وجاء جهاز الاستثمارات القطري في المرتبة التاسعة عالمياً بأصول بلغت 461 مليار دولار، مقارنة بـ450 ملياراً في يونيو، ومتقدماً مرتبة واحدة عن التصنيف السابق.