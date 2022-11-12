محليات

أصول الصندوق السيادي الكويتي ترتفع إلى 750 مليار دولار

منذ 20 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة

احتفظ الصندوق السيادي الكويتي بالمرتبة الرابعة عالمياً، مع صعود أصوله إلى 750 مليار دولار مقارنة بـ708.4 مليارات دولار في يونيو الماضي، وفق تقرير المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، الصادر اليوم السبت.
واحتل صندوق الإمارات السيادي المرتبة الثالثة عالمياً بأصول بلغت 970 مليار دولار مقارنة بـ708.7 مليارات نهاية يونيو الماضي، 
وحلّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة السادسة عالمياً بأصول بلغت 607.4 مليارات دولار، نزولاً من 620 ملياراً في يونيو.
وجاء جهاز الاستثمارات القطري في المرتبة التاسعة عالمياً بأصول بلغت 461 مليار دولار، مقارنة بـ450 ملياراً في يونيو، ومتقدماً مرتبة واحدة عن التصنيف السابق.

منذ 20 دقيقة
0 0 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الطيران المدني» تنظم ورشة عن أمن الطيران بالتعاون مع «إيكاو»

أكتوبر 6, 2022

«الشباب»: فرص تطوعية في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ45 

منذ 6 ساعات

وزير الإعلام الأردني: التجربة البرلمانية في الكويت نموذج متقدم بالمنطقة

سبتمبر 19, 2022

وزير المالية: البديل الاستراتيجي من القوانين التي لا بُدَّ منها

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى