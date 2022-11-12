دوليات

ألمانيا: نسعى لمواصلة تكثيف الضغط على النظام الإيراني

منذ ساعتين
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس السبت أنه يميل لفرض الاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات على طهران هذا الأسبوع.
وقال شولتس في مقطع مصور نُشر على تويتر: «نريد مواصلة تكثيف الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية»، وفق رويترز.
يأتي ذلك فيما يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات جديدة على إيران رداً على قمع الاحتجاجات التي اندلعت على أثر وفاة أميني، حسب وزير الخارجية الليتواني.
وقال غابرييليوس لاندسبيرجيس خلال زيارة لبرلين، الجمعة: سنقترح قوائم إضافية يمكن إضافتها إلى قائمة العقوبات، موضحاً أن العقوبات الجديدة ستشمل جانبين: المشاركة الإيرانية بالحرب في أوكرانيا إلى جانب روسيا، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها المدن الإيرانية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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