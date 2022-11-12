«الأرصاد»: استمرار فرص سقوط أمطار متفرقة ورعدية.. اليوم

(كونا) – توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم السبت، استمرار فرص سقوط الأمطار المتفرقة اليوم، وتكون رعدية مع فرصة لانخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

وقال مراقب المحطات في إدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي إنه من المتوقع أن يكون الطقس خلال الأسبوع غائماً جزئياً مع فرص لأمطار متفرقة بعد غد الاثنين، ويلاحظ انخفاض بدرجات الحرارة العظمى لتتراوح ما بين 25-26 درجة مئوية والصغرى ما بين 15-17 درجة مئوية.

وأوضح العلي أن أعلى كميات أمطار في دولة الكويت تسجل عادة في شهر نوفمبر مع حالة من عدم الاستقرار في الطقس خلال هذا الشهر، مشيراً إلى أنه في عام 1997 و«تحديد 11 نوفمبر» سجلت كميات أمطار غزيرة إذ بلغت خلال بضع ساعات 100 ملليمتر بمدينة الكويت وضواحيها و60 مليمترا في مطار الكويت وأدت الى السيول.

وأضاف أن البلاد شهدت يوم أمس أمطاراً متوسطة الى غزيرة بلغت أعلى كمياتها 25 مليمتراً بمحطة الرابية التابعة لادارة الارصاد الجوية وكانت الامطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح بلغت هباتها أكثر من 60 كيلومترا في الساعة.