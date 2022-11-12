محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل وغائم جزئياً.. مع فرصة لأمطار رعدية

منذ 3 ساعات
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل وغائم جزئياً إلى غائم، خلال ساعات النهار، والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة، مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

أما ليلاً، الطقس معتدل وغائم إلى غائم جزئياً، والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على فترات 08 – 45 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً، مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع 2 – 6 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع 2 – 6 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة مئوية للعظمى، و21 للصغرى.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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