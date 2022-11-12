«البلدية»: 34 موقعاً لإقامة المخيمات الربيعية.. والموسم ينطلق 15 الجاري

أطلقت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت حملتها التوعوية تحت عنوان «حلاة البر نظيف» بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة لحماية مواقع التخييم والحفاظ على نظافتها اثناء التخييم وعند نهاية التخييم.

وقالت إن البلدية حددت 34 موقعاً لإقامة المخيمات لهذا العام الذي يبدأ 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس من العام المقبل، موزعة على محافظتي الجهراء والأحمدي، حيث تشمل المنطقة الشمالية 18 موقعا والمنطقة الجنوبية تضم 16 موقع.

وأعلنت ان مواقع المخيمات الربيعية تشمل مراكز خدمات ونقاط امنية موزعة 4 افرع جمعيات تعاونية بالإضافة الى 3 نقاط امنية في مواقع الجهراء الى جانب 3 افرع لجمعيات تعاونية في مواقع محافظة الاحمدي ونقطة امنية موزعة على طريق الجليعة و ام صفق و كبد

وأضافت بأن إدارة العلاقات العامة قامت بتركيب 167 اعلان موبي لحملتها الإعلامية الخاصة التي اطلقتها تحت عنوان «حلاة البر نظيف» وهشتاق «#حلاة_البر_نظيف» لتوعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم هذا العام.

وأوضحت بأنه تم تركيب 167 اعلان موبي للحملة بجميع المحافظات في الشوارع والطرق والتقاطعات، مشيرة إلى تركيب 42 إعلاناً بمحافظة العاصمة، 25 بالأحمدي، و22 بمبارك الكبير، و16 بالجهراء، و23 بالفروانية فضلاً عن تركيب 39 إعلاناً بمحافظة حولي.