الثاني عشر من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثاني عشر من نوفمبر..

1962 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانون الانتخابات الخاص بانتخاب أعضاء مجلس الأمة حيث أعطى لكل كويتي ذكر يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب وحدد عدد الدوائر الانتخابية في البلاد بعشر يمثل كلا منها خمسة أعضاء في المجلس.

1964 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بالرقابة على أعمال تحويل النقد إلى الخارج.

1989 – بطولة الصداقة والسلام للألعاب تختتم في الكويت بمشاركة 44 دولة عربية وإسلامية حيث حقق المنتخب الكويتي المركز الأول في ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد.

1998 – منتخب الكويت الوطني لكرة القدم يحرز كأس دورة الخليج ال14 التي أقيمت في البحرين محتفظا بلقبه السابق ليرتفع رصيده بالفوز بالكأس إلى تسع مرات.

2008 – نادي السالمية لتنس الطاولة يحرز كأس البطولة العربية للأندية الأبطال بعد فوزه في المباراة النهائية على النادي الأهلي المصري 3/صفر.

2013 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية قرض مع رواندا بقيمة 6ر3 مليون دينار كويتي واتفاقية منحة مع الصومال بقيمة ثلاثة ملايين دولار لدعم مشروعات الأمن الغذائي هناك.

2015 – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) تقيم في باريس حفل اختيار المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح كشخصية عالمية في مجال الثقافة والتعليم للعام 2014-2015.

2015 – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن إنشاء المشروع الوقفي للرعاية السكنية لذوي الدخل المحدود من المواطنين الذين يعجزون عن ايجاد السكن.

2015 – اللجنة الكويتية العليا للاغاثة ترسل مساعدات طبية بقيمة خمسة ملايين دولار الى اليمن.

2017 – اللاعب الدولي الكويتي خالد العوضي يحقق ميدالية ذهبية في بطولة آسيا المفتوحة للتزلج على الماء (كيبل.بارك) والتي اقيمت في تايوان.