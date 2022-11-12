«الشباب»: فرص تطوعية في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ45 

(كونا) – أعلنت الهيئة العامة للشباب فرصا تطوعية لتنظيم معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته ال 45 والمزمع عقده خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر الجاري بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وقال مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة وليد الأنصاري في بيان صحفي السبت انه انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي التي تعمل على تنمية وتمكين ومشاركة المتطوعين سيختار المتطوع بين الفترات الصباحية أو المسائية بما يتناسب معه.

وأشار الانصاري الى ان هناك برنامجا تدريبيا لجميع المتطوعين بعنوان (فن التعامل مع الجمهور) يسبق التطوع مشيرا الى ان الفترة الصباحية لعمل المتطوع تبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهي 1 ظهرا أما المسائية فمن ال 4 عصرا إلى ال 9 مساء.

وأضاف أنه سيتم تسجيل الراغبين في التدريب في برنامج أكاديمية العمل التطوعي خلال فترة معرض الكتاب حيث سيشكل المعرض بوابة لانطلاق برنامج أكاديمية العمل التطوعي (2022–2023).

ودعا الشباب الراغبين في التطوع من عمر 18 إلى 34 للتسجيل عبر بوابة (أيادينا) في الموقع الالكتروني للهيئة العامة للشباب (www.youth.gov.kw).

ومن جانبها قالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالإنابة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة الحمود ان هذه البادرة ستكون فاتحة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين القطاعات الحكومية المختلفة.