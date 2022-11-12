«الصناعة»: إغلاق 10 مصانع في صبحان والشويخ والري والشعيبة وأمغرة

أغلقت الهيئة العامة للصناعة 10 قسائم لمصانع وشركات تعمل في خدمات الحقول النفطية والبلاستيك والمواد الإنشائية وأعمال النجارة، إضافة إلى المعدات الخفيفة والثقيلة وأعمال الخرسانة الجاهزة بمناطق صبحان والشويخ والري والشعيبة وأمغرة، وفقاً لـ«الراي».

ويستمر الإغلاق لمدة شهر إلى حين إزالة المخالفات التي تتمثل في مزاولة أنشطة مختلفة من دون تراخيص وغيرها، وفي حال عدم الامتثال لذلك فالجزاء سيكون عقوبة أشد.

وتضمنت القرارات أيضاً إنذار 4 قسائم صناعية في مناطق الصليبية الصناعية والفحيحيل والري لتعديها على أملاك الدولة عبر استغلال مساحات جانبية، إضافة إلى رابعة تزاول نشاطاً بدون ترخيص.