الصندوق الكويتي: دورنا مهم في دعم وتحقيق التنمية المستدامة للدول النامية 

(كونا) – أكد مستشار الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية المهندس طارق المنيس اليوم السبت أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق في دعم وتحقيق التنمية المستدامة للدول النامية.

واوضح الصندوق في بيان ان ذلك جاء في محاضرة قدمها المنيس بعنوان «دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدول النامية» ضمن نشاط جناح دولة الكويت المشارك في فعاليات مؤتمر التغير المناخي بمدينة شرم الشيخ «كوب 27».

واستعرض المنيس في محاضرته أمام عدد من المهتمين والمختصين إسهامات الصندوق في تقديم المساعدات والمشاريع التنموية وصولا لتحقيق التنمية المستدامة عبر قطاعات الزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة وغيرها.

يذكر أن الكويت تشارك على أعلى مستوى في «كوب 27» وذلك عن طريق ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي ألقى كلمة دولة الكويت في مؤتمر قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما يشارك ضمن جناح الكويت ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة الصحة ووزارة النفط والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص.