«المركزي»: نجاح البرنامج التوعوي «لنكن على دراية».. في عامه الثاني

(كونا) – أعلن بنك الكويت المركزي اليوم السبت، نجاح برنامج التوعية المصرفية (لنكن على دراية) في عامه الثاني في الوصول الى شريحة واسعة من الجمهور للتوعية بمواضيع مهمة في مجال الثقافة المالية وحماية العملاء.

وأوضح (المركزي) في بيان صحفي أن عدد المشاهدات على الحملة خلال تسعة شهور وصل الى 86 مليون مشاهدة من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأشاد بتعاون عدد من الجهات في انجاح هذه الحملة مثل وزارة الإعلام ووزارة الداخلية وهيئة أسواق المال والإدارة العامة للطيران المدني ووحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وشبكة المعلومات الائتمانية (سي.نت) ووحدات الجهاز المصرفي الكويتي ودعم كل من شركات الاتصالات والقطاع الخاص.

وأوضح أن البرنامج الذي انطلق بداية العام الماضي هدف إلى نشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل.

وأكد أهمية مثل هذه البرامج التي توفر وسيلة فاعلة لتوعية عملاء البنوك بحقوقهم التي يحرص على حمايتها عبر تعليماته الرقابية للجهاز المصرفي مشيرا إلى تنوع المواضيع التي شملها البرنامج في عامه الثاني ومنها التوعية بمخاطر عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية التي تستهدف العملاء بطرق متنوعة على تطبيقات الهواتف الذكية أو المكالمات الهاتفية أو عبر تطبيقات مخصصة لهذا الغرض.

وأشار الى أن تلك الوسائل تستخدم للحصول على المعلومات المصرفية السرية للعميل مثل رقم حسابه ورقمه السري وذلك بهدف سرقة الأموال أو سرقة البيانات الشخصية إضافة إلى تناول البرنامج التعريف ببعض أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة الى تغطية موضوع تشجيع الادخار.

ووظف البرنامج العديد من الوسائل والقنوات إذ شتمل على فيديوهات توعوية وتصريحات ومقابلات صحفية ومواد تعريفية ومحاضرات عبر كافة قنوات التواصل وخصوصا القنوات الرقمية وحسابات بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية على منصات التواصل الاجتماعي بما يضمن أوسع انتشار لرسالة البرنامج.

كما تضمن البرنامج أنشطة وفعاليات ميدانية بهدف التواصل المباشر مع العملاء ومعرفة مدى وعيهم بالمفاهيم والمواضيع التي تطرحها البرنامج.