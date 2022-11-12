تركيا: شحن 10.3 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية منذ إبرام اتفاقية إسطنبول

(كونا) – أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت أن كمية الحبوب المرسلة من الموانئ الأوكرانية منذ إبرام اتفاقية إسطنبول تجاوزت 10 ملايين و 315 ألف طن.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع التركية قولها في بيان إن الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في 2 نوفمبر الجاري استئناف اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية مضيفة أنه منذ هذا التاريخ رست 51 سفينة شحن في الموانئ الأوكرانية بينما غادر منها 21 سفينة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي كمية الحبوب التي تم شحنها في إطار الاتفاق حتى اليوم بلغ 10 ملايين و315 ألف طن.

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودتها إلى اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تعليق موسكو مشاركتها بها لعدة أيام على خلفية هجوم استهدف أسطولها في البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة في بيان أن موسكو تستأنف مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعد تلقي ضمانات خطية من أوكرانيا حول نزع السلاح في الممر المستخدم لعبورها.