«ديزني» تعتزم وقف التعيينات الجديدة.. وتقليص بعض الوظائف

تخطط شركة «ديزني» لتجميد عمليات تعيين موظفين جدد في بعض القطاعات، بالإضافة إلى تقليص بعض الوظائف في الشركة.

ونقلت محطة «سي إن بي سي» عن مذكرة داخلية مرسلة إلى مسؤولين تنفيذيين في شركة الترفيه الأميركية، أن الرئيس التنفيذي بوب تشابك ذكر أن الشركة تقوم بالحد من زيادة الموظفين من خلال تجميد التوظيف بشكل مستهدف.

وأضاف تشابك في المذكرة: «سيستمر التوظيف لمجموعة صغيرة من المناصب الأكثر أهمية والموجهة، لكن التعيينات في باقي الوظائف ستظل متوقفة، لدى قادة القطاعات والموارد البشرية المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق ذلك».

وجاء هذا القرار بعد إعلان «ديزني» في وقت سابق من هذا الشهر تحقيق صافي أرباح وإيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي 2022.

وأعلنت عدة شركات عاملة في قطاع التكنولوجيا الأميركي مؤخراً خططاً لخفض التكاليف من خلال تعليق عمليات تعيين موظفين جدد أو خفض القوى العاملة، منها «ميتا» و«آبل» و«أمازون» و«تويتر».