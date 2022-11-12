«ذا هوليوود ريبورتر»: الكويت أصرّت على حذف مشاهد من «النمر الأسود»

أكدت مجلة «ذا هوليوود ريبورتر»، أن الكويت باتت الدولة الخليجية الوحيدة، التي طالبت بحذف مشاهد من فيلم «النمر الأسود: واكاندا للأبد»، أحدث أفلام سلسلة مارفل لعالم الخيال والأبطال الخارقين، من أجل السماح بعرضه في دور العرض بها.

وأوضحت المجلة أنه رغم عدم احتواء الفيلم على مشاهد فجة تحرض على المثلية الجنسية، لكن تقبيل إحدى بطلاته لأخرى على الجبهة كانت كفيلة بإصدار الجهات الرقابية في الكويت قرارا بحذف هذا المشهد من أجل السماح بعرضه.

وذكرت أنها علمت أنه تم إجراء تعديلات قليلة جدا على الفيلم؛ ليصل إجمالي ما تم حذفه إلى نحو دقيقة واحدة.

ولفتت المجلة إلى أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي أصرت على حذف أي إشارة في الفيلم إلى شخصيات أو قضايا تتعلق بالمثلية حتى لو كان ذلك جزءا من الحوار، من أجل السماح بعرضها على أراضيها.

وكشفت أن فيلم «النمر الأسود: واكاندا للأبد» سيتم عرضه بدون حذف أو تحرير في السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وقطر.

وبحسب المجلة، فإن الكويت الدولة التي تعتبر الأكثر صرامة في منطقة الخليج فيما يتعلق بالرقابة؛ حيث يتم حذف المشاهد العاطفية أو الحميمية بشكل مطلق.