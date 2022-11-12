سحب عملات مشفرة بقيمة 262 مليون دولار من محفظة «إف تي إكس»

تقوم بورصة تبادل العملات المشفرة «إف تي إكس» بالتحقيق في اختلالات بمعاملات محفظتها، بعد أن تم سحب أكثر من 260 مليون دولار من العملات الرقمية من المنصة في أعقاب إفلاس الشركة.

أعاد حساب «إف تي إكس» على «تويتر» نشر رسالة من راين ميلر، المستشار العام لذراعها في الولايات المتحدة، قائلاً إن الشركة «تحقق في اختلالات في تعاملات محفظتها المتعلقة بتوحيد أرصدة (إف تي إكس) عبر مختلف المنصات».

يُقدّر التدفق الخارجي خلال الساعة الماضية بما لا يقل عن 262 مليون دولار من كل من البورصات الدولية والأميركية لشركة «إف تي إكس»، وفقاً لتقديرات محللي شركة «نانسين» لتحليلات بلوكتشين في نحو الساعة 12:30 مساءً في سنغافورة يوم السبت.

قال أليكس سفانيفيك، الرئيس التنفيذي لشركة «نانسين»: «ليس من الواضح بالضبط من الذي يقوم بهذه الصفقات، لكنك لا تتوقع أن ترى هذه الصفقات عبر السلسلة في هذا الوقت».

تقدمت «إف تي إكس»، إمبراطورية الأصول الرقمية التي يمتلكها سام بنكمان-فرايد، بطلب الحماية من الإفلاس وفقاً للفصل 11 يوم الجمعة، لتتوج بذلك سقوط أحد أقطاب العملات المشفرة الأكثر ثراءً.

إذا تبين أن التطورات الأخيرة كانت اختراقاً استنزف أموال العملاء العالقة على المنصة، فسيضيف ذلك إلى واحدة من أكثر الفترات المخزية التي واجهتها صناعة التشفير على الإطلاق.