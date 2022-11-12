محليات

كلية «علي الصباح» العسكرية تبدأ إجراء القرعة العلنية لاختيار الطلبة الضباط

منذ 21 دقيقة
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(كونا) – بدأت كلية «علي الصباح» العسكرية اليوم السبت، إجراءات القرعة العلنية للطلبة الضباط دفعة (49) من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة بحضور جميع المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مراحل التسجيل.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن آمر الكلية العميد الركن خالد العتيبي أكد أن إجراءات اختيار المقبولين من خلال القرعة العلنية تأتي بناء على نهج الشفافية وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت في الرابع من نوفمبر الجاري تأجيل قرعة كلية علي الصباح العسكرية للمتقدمين لدفعة الطلبة الضباط (49) التي كان مقررا عقدها السبت الماضي إلى اليوم.

وأفادت حينها بأن ذلك يأتي لمراجعة ملفات المتقدمين للكلية بناء على قرار وزارة الداخلية الخاص بإلغاء التحفظات الأمنية عن المواطنين وحرصا من رئاسة الأركان العامة للجيش على إتاحة الفرصة لدخول اكبر عدد من المتقدمين للقرعة.

منذ 21 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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