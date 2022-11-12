مراسيم أميرية بتعيين 18 قيادياً في الجهات الحكومية 

صدرت مراسيم أميرية بتعيين 18 قيادياً بالجهات الحكومية .

وتنشر الجريدة الرسمية في عددها غداً 10 مراسيم لتعيينات القياديين تشمل 16 قيادياً من الأسماء التي أعلن مجلس الوزراء اعتمادها في اجتماعه الأخير والتي بلغ عددها 22 قيادياً ، فيما لم يتم نشر مراسيم تعيين 6 قياديين .



وتضمنت المراسيم تعيين كلاً من :

• الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير

• عبير الدعيج وكيلاً لديوان الخدمة المدنية بدرجة وكيل وزارة

• مي المسعد وكيلاً لوزارة الأشغال العامة بدرجة وكيل وزارة

• فاطمة السالم مدير عام لوكالة الأنباء الكويتية بدرجة وكيل وزارة

• تركي المطيري وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام

• سالم الوطيان وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام

• كفاية النجدي وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة

• عيد الرشيدي وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة

• عبير الفارس وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية

• ابراهيم الهاجري وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية

• نرجس حسن وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية

• عمار الناجم وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الاداء الحكومي

• برجس الهاجري مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد

• سلطان الديحاني أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد

• عائشة المحمود أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد

• محمد الجسار أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد

• سهام الدواس أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد

• مساعد الزامل أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد