مراسيم أميرية بتعيين 18 قيادياً في الجهات الحكومية 

صدرت مراسيم أميرية بتعيين 18 قيادياً بالجهات الحكومية .
وتنشر الجريدة الرسمية في عددها غداً 10 مراسيم لتعيينات القياديين تشمل 16 قيادياً من الأسماء التي أعلن مجلس الوزراء اعتمادها في اجتماعه الأخير والتي بلغ عددها 22 قيادياً ، فيما لم يتم نشر مراسيم تعيين 6 قياديين .
وتضمنت المراسيم تعيين كلاً من :
• الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير
• عبير الدعيج وكيلاً لديوان الخدمة المدنية بدرجة وكيل وزارة
• مي المسعد وكيلاً لوزارة الأشغال العامة بدرجة وكيل وزارة
• فاطمة السالم مدير عام لوكالة الأنباء الكويتية بدرجة وكيل وزارة
• تركي المطيري وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام
• سالم الوطيان وكيل وزارة مساعد في وزارة الإعلام
• كفاية النجدي وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة
• عيد الرشيدي وكيل وزارة مساعد في وزارة الأشغال العامة
• عبير الفارس وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية
• ابراهيم الهاجري وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية
• نرجس حسن وكيل وزارة مساعد في ديوان الخدمة المدنية
• عمار الناجم وكيل وزارة مساعد في جهاز متابعة الاداء الحكومي
• برجس الهاجري مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد
• سلطان الديحاني أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد
• عائشة المحمود أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد
• محمد الجسار أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد
• سهام الدواس أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد
• مساعد الزامل أمين عام مساعد في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل وزارة مساعد