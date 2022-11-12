مفوضية اللاجئين: يجب إنهاء حالات «غير محددي الجنسية»

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه مع نهاية عام 2021، قُدر عدد الأشخاص عديمي الجنسية أو غير محددي الجنسية بأكثر من 4.3 مليون شخص، مشددة على ضرورة إنهاء حالات انعدام الجنسية.

وأوضحت المفوضية، في تغريدة عبر حسابها في تويتر، أن الشخص عديمي الجنسية هو الذي لا تعتبره أية دولة مواطنًا فيها بمقتضى تشريعاتها، إما لأنه لم يكن لديه جنسية قط، أو لأنه فقدها دون اکتساب جنسية جديدة، مؤكدةً أن لكل شخص الحق في أن يقول أنا أنتمي.

وتابعت «نتيجة لذلك فإنهم غالبا غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الضرورية والتمتع بالحقوق الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى التعليم أو الرعاية الصحية أو العمل الرسمي أو التصويت في الانتخابات أو القدرة على السفر».