محليات

ورشة العمل الوزارية: مناقشة «برنامج الحكومة» تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة 

منذ 48 دقيقة
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(كونا) – عقدت ورشة العمل الوزارية اجتماعا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان وبحضور عدد من الوزراء المختصين لمناقشة برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.
وذكر رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم في تصريح نشره الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن ورشة العمل الوزارية عقدت اجتماعها الثاني صباح اليوم السبت في قصر السيف لمناقشة البرنامج.
وأضاف المزرم أن ذلك يأتي انطلاقا من أحكام المادة «98» من الدستور التي تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج. 

منذ 48 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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