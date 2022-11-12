وزير الخارجية الأوكراني: حررنا خيرسون وسنكافح لتحرير كامل أراضينا 

(أ ف ب) – خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي، أكد وزير الخارجية الأوكراني أن بلاده تواصل الكفاح من أجل تحرير أراضيها.

وقال أيضا خلال هذا اللقاء على هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا “آسيان” في كمبوديا “طالما أن الحرب مستمرة ونرى روسيا تحشد مزيدا من المجندين وتجلب مزيدا من الأسلحة إلى أوكرانيا، سنواصل بالتأكيد الاعتماد على دعمكم المستمر”.

وقال كوليبا في ذات السياق: “نحن ننتصر في معارك لكن الحرب مستمرّة”. وأضاف “أدرك أنّ الجميع يريدون أن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، ونحن بالتأكيد من يريد ذلك أكثر من أيّ طرف آخر”.

علما أن أستراليا كانت قد وعدت أوكرانيا في أكتوبر بتزويدها بثلاثين آلية مدرعة إضافية من طراز “بوشماستر” وكلفت سبعين من من أفراد الدفاع الأسترالي لتدريب الجنود الأوكرانيين في بريطانيا.

وقال ألبانيزي إن استمرار “استهداف قوات فلاديمير بوتين للمدنيين الأوكرانيين أمر أمر مدان”.

بعد نجاح بلاده الجمعة في استعادة مدينة خيرسون (جنوب) من الجيش الروسي، عزف النشيد الوطني الأوكراني في المدينة.

وكانت خيرسون أول مدينة سقطت في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي.