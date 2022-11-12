محليات

وزير الدفاع يطلع على إجراءات القرعة العلنية للطلبة الضباط

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – تفقد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح مساء اليوم السبت إجراءات القرعة العلنية لكلية علي الصباح العسكرية للطلبة الضباط دفعة «49» من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبدالله العلي اطلع خلال الزيارة على شرح مفصل عن إجراءات القرعة العلنية وسير العمل فيها لضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص إذ تمت القرعة على ثلاث مراحل لاختيار مقبولين للقوة البرية والقوة الجوية والقوة البحرية.
وكانت الكلية بدأت اليوم إجراءات هذه القرعة العلنية بحضور جميع المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مراحل التسجيل كما أكد آمر الكلية العميد الركن خالد العتيبي أن إجراءات اختيار المقبولين من خلال القرعة تأتي بناء على نهج الشفافية وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

منذ ساعتين
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«التربية»: تسرّب غاز في مدرسة الوسطى المتوسطة للبنات بالفروانية.. دون إصابات

منذ 6 أيام

«التجارة» تغلق محلاً يبيع سلعاً مقلدة في المباركية

سبتمبر 19, 2022

الكويت تشارك العالم الاحتفال بيوم المعلم.. تكريماً لدوره النبيل والسامي

أكتوبر 4, 2022

«الداخلية»: ضبط مركبة قام قائدها بأعمال استهتار ورعونة

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى