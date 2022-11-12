وزير الدفاع يطلع على إجراءات القرعة العلنية للطلبة الضباط

(كونا) – تفقد وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح مساء اليوم السبت إجراءات القرعة العلنية لكلية علي الصباح العسكرية للطلبة الضباط دفعة «49» من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبدالله العلي اطلع خلال الزيارة على شرح مفصل عن إجراءات القرعة العلنية وسير العمل فيها لضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص إذ تمت القرعة على ثلاث مراحل لاختيار مقبولين للقوة البرية والقوة الجوية والقوة البحرية.

وكانت الكلية بدأت اليوم إجراءات هذه القرعة العلنية بحضور جميع المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مراحل التسجيل كما أكد آمر الكلية العميد الركن خالد العتيبي أن إجراءات اختيار المقبولين من خلال القرعة تأتي بناء على نهج الشفافية وتحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.