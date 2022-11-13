محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل وغائم مع فرصة أمطار خفيفة صباحاً

منذ 14 دقيقة
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل وغائم جزئياً، خلال النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة صباحاً.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم جزئياً إلى غائم، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر خلال النهار خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.

منذ 14 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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