«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل وغائم مع فرصة أمطار خفيفة صباحاً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل وغائم جزئياً، خلال النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة صباحاً.

أما ليلاً، الطقس مائل للبرودة وغائم جزئياً إلى غائم، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر خلال النهار خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.