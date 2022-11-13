دوليات

الاتحاد الاوروبي والـ«ناتو» يقدمان التعازي للسلطات التركية

منذ ساعتين
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(كونا) – أعرب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو» عن تعازيهما القلبية للسلطات التركية عقب الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم الأحد في مدينة اسطنبول وأوقع خسائر بشرية.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشل في تغريدة له في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «ما حدث اليوم في مدينة اسطنبول أمر فظيع.. أقدم التعازي لضحايا تفجير شارع الاستقلال وأسرهم.
من جانبه أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة مماثلة «تضامننا مع الشعب التركي وأسر ضحايا هذا الهجوم».
وأعرب المسؤول الاوروبي عن تمنياته في نفس التغريدة عن أمله بالشفاء العاجل لجرحى هذا الانفجار.
أما الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس شتولتنبرغ فقال في تغريدة له في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي «ما رأيناه من صور قادمة من اسطنبول شيء فظيع، أقدم التعازي القلبية للشعب التركي وكل من تأثر من هذا الانفجار».
وأكد شتولتنبرغ وقوف حلف شمال الاطلسي بقوة مع تركيا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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