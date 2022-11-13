محليات

«البلدية»: وضع ملصق إنذار على «شبرة» مخالفة.. تمهيداً لإزالتها

منذ ساعتين
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أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت، عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي بالتوجّه فوراً إلى محل الشكوى التي تم تناولها في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقامة «شبرة» بالتعدي على أملاك الدولة يتم استغلالها كسكراب بقطعة (11) على الدائري الرابع بميدان حولي.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي إبراهيم السبعان حرص الفريق الرقابي على تطبيق اللوائح والضوابط البلدية على الجميع وبمسطرة واحدة، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام الفريق الرقابي على الفور بالتوجّه لموقع الشكوى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وذلك بوضع ملصق إنذار على الشبرة تمهيداً لإزالتها.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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