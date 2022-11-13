«البلدية»: وضع 2913 ملصقاً على سيارات مهملة.. ورفع 294 أخرى

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي، لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوّه المنظر العام، من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع، التي تعمل على إعاقة الطريق وتشوّه المنظر العام للمحافظة، فضلاً عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة نواف المطيري أن الهدف من الجولات الميدانية المكثّفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، لافتاً إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يولي اهتماماً بالغاً برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته، فضلاً عن رفع كل ما يشوّه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.

وأشار المطيري إلى قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية متواصلة بكافة مناطق المحافظة، أسفرت عن وضع 2913 ملصقاً ورفع 294 سيارة مهملة، وقد تم إرسالهم إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب توجيه 161 إنذاراً وتحرير وأخذ 1201 تعهد.

وأضاف أنه قد تم نقل 11114 درباً من النفايات تضمنت 3196 درباً من نفايات السكراب والأثاث، 3901 درب من النفايات البلدية السكانية والقمامة إلى جانب 4017 درباً من النفايات الإنشائية شبه الصلبة.

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبيناً في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.