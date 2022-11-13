«الداخلية»: ضبط 6 آلاف قرص كبتاغون وترامادول.. وسلاح ناري

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط شخص وبحوزته 3 كيلو من مادة الحشيش المخدرة و3000 قرص من مادة الكبتاغون و3000 قرص من مادة الترامادول وسلاح ناري نوع مسدس ومیزانان حساسان وأكياس لتجزئة المخدرات.

وأوضحت أنه تمت احالته والمضبوطات الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأضافت أن ذلك يأتي استمراراً لتوجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس، بتكثيف عمليات البحث والتحري والجهود الأمنية لضبط مهربي وتجار المخدرات.