«السكنية»: فتح باب التخصيص على قسائم مشروع مدينة جابر الأحمد 

أعلن نائب المدير العام لشئون العلاقات العامة والتطوير عمر الرويح فتح باب التخصيص على قسائم مشروع مدينة جابر الاحمد لعدد 114 قسيمة للاولوية التاريخية حتى تاريخ 31/12/1999 وما قبل بدءا من يوم الاحد المقبل الموافق 20/11/2022.

وقال الرويح في تصريح صحفي ” إن توزيع 114 قسيمة في مدينة جابر الاحمد جاءت بعد موافقه مجلس ادارة المؤسسة برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الامة و وزير الدولة لشئون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، حيث سيجري توزيعها كقسائم حكومية أرض وقرض بعد ان تم الاتفاق على تأجيل ربط المشاريع الاسكانية بالمطور العقاري وذلك حتى اقرار القانون الخاص به”.

ولفت الرويح الى ان التخصيص على القسائم ال 114 سيكون لأصحاب الطلبات الإسكانية المسجلة حتى 31/12/1999 وماقبل، مبينا أن التقديم سيكون متاحا من خلال خدمات المؤسسة عبر تطبيق سهل الحكومي ومن لديه قرار تخصيص على اي من المشاريع الاسكانية ومشمول بالاولوية التاريخيه يمكنه تغيير التخصيص على المنطقه.

واكد الرويح بتواجد فريق خاص بمتابعة تطبيق سهل الحكومي وخدمات المؤسسة المقدمة من خلاله في بهو ” السكنية” للاجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم عن كيفية استخدام الخدمات الالكترونية وذلك خلال اوقات الدوام الرسمي من 8:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.