القيادة السياسية تعزي الرئيس التركي بضحايا التفجير الإرهابي في منطقة تقسيم

(كونا) – بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

مؤكدا سموه استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والمنافي لكافة الشرائع والقيم الإنسانية.

سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل وتمام العافية.

وبعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة تقسيم.