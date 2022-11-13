«الكهرباء»: 801 بلاغ عن أعطال بالتيار الكهربائي خلال فترة الأمطار 

قام وكيل وزارة الكبرماء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف الممندس خليفه الفريج بالاجتماع بفريق الاستعداد لموسم الأمطارحيث تم مناقشة أعمال الفريق خلال فقرة الأمطاريوم الجمعة الموافق 2022/11/11 ، كما تم الاطلاع على التقارير الواردة ببلاغات الانقطاعات التي وردت للوزارة .

وأوضحت الوزارة أنه قد تبين من التقارير ورود 3268 اتصال لمركز الاتصال الموحد حيث بلغت الانقطاعات الفعلية (801 ) بلاغ ، وتبين أن 52 في المئة منها تتعلق بالشبكة الداخلية الكهربائية للمنازل والتي تحتاج إلى التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية الداخلية لمنازل المواطنين .

وأكد الفريج في تصريحه بأن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه استمرت بأعمالها بشكل طبيعي وكذلك الشبكات الكهربائية والمائية ماعدا بعض الانقطاعات المي قامت الفرق الفنية بمعالجتها وإرجاع الخدمة للعملاء ، كما أشاد بجهود الفرق وحرصهم على متابعة شكوي المواطنين من كافة القطاعات بالوزارة .

وشكر الجهود المبذولة بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة لضمان استمرار خدمتي الكبرباء والماء للعملاء.