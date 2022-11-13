محليات

«الكهرباء»: 801 بلاغ عن أعطال بالتيار الكهربائي خلال فترة الأمطار 

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

قام وكيل وزارة الكبرماء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف الممندس خليفه الفريج بالاجتماع بفريق الاستعداد لموسم الأمطارحيث تم مناقشة أعمال الفريق خلال فقرة الأمطاريوم الجمعة الموافق 2022/11/11 ، كما تم الاطلاع على التقارير الواردة ببلاغات الانقطاعات التي وردت للوزارة .

 

وأوضحت الوزارة أنه قد تبين من التقارير ورود  3268  اتصال لمركز الاتصال الموحد حيث بلغت الانقطاعات الفعلية (801 ) بلاغ ، وتبين أن 52 في المئة منها تتعلق بالشبكة الداخلية الكهربائية للمنازل والتي تحتاج إلى التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية الداخلية لمنازل المواطنين .

وأكد الفريج في تصريحه بأن محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه استمرت بأعمالها بشكل طبيعي وكذلك الشبكات الكهربائية والمائية ماعدا بعض الانقطاعات المي قامت الفرق الفنية بمعالجتها وإرجاع الخدمة للعملاء ، كما أشاد بجهود الفرق وحرصهم على متابعة شكوي المواطنين من كافة القطاعات بالوزارة .

وشكر الجهود المبذولة بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة لضمان استمرار خدمتي الكبرباء والماء للعملاء.

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الداخلية»: ضبط شخص امتهن سرقة الدراجات النارية الخاصة بتوصيل الطلبات

سبتمبر 12, 2022

«الصحة»: الكويت الأولى «خليجياً» في الإصابة بسرطان الثدي

أكتوبر 13, 2022

القريفه: منتظر حكم «التمييز».. ومتمسك بسلامة وضعي القانوني

سبتمبر 25, 2022

سمو الأمير يبعث برسالة خطية إلى خادم الحرمين تتعلق بتعزيز العلاقات

سبتمبر 13, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى