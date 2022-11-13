دوليات

بايدن: أميركا لن تنجر إلى صراع مع الصين

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، زعيمي اليابان وكوريا الجنوبية لتنسيق ردهم على التهديد الذي تمثله برامج الصواريخ النووية والباليستية لكوريا الشمالية، وكذلك للحصول على مدخلات بشأن إدارة الموقف الحازم للصين في منطقة المحيط الهادئ، وذلك عشية اجتماع مرتقب له وجها لوجه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وعقد بايدن اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. وبعد ذلك جلس الزعماء الثلاثة معاً على هامش قمة شرق آسيا في كمبوديا.
وفي الاجتماع قال بايدن: «إننا نواجه تحديات حقيقية، لكن دولنا أصبحت أكثر توافقاً من أي وقت مضى».
وناقش كل من يون وكيشيدا مظاهر العدوان المستمرة من قبل كوريا الشمالية، التي أطلقت عشرات الصواريخ في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقت سابق من اليوم كان بايدن قال لقادة آسيويين إن خطوط الاتصال بين الولايات المتحدة والصين ستظل مفتوحة لمنع حدوث صراع، وذلك في ختام القمة الأولى من بين ثلاث يشارك فيها زعماء عالميون هذا الأسبوع.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

الرئيس الروسي: 80 ألف عسكري من المجندين حديثاً وصلوا لجبهات القتال 

منذ 6 أيام

مفوضية اللاجئين: يجب إنهاء حالات «غير محددي الجنسية»

منذ 23 ساعة

نجم تشيلسي السابق ديدييه دروغبا ينفي اعتناقه الإسلام 

منذ 5 أيام

الرئيس الأمريكي يطلع على نتائج زيارة المستشار الألماني إلى الصين

منذ 7 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى