بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 81.2 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 81.2 نقطة ليبلغ مستوى 7623.04 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.08 في المئة.

وتم تداول 416.5 مليون سهم عبر 14982 صفقة نقدية بقيمة 84.5 مليون دينار (نحو 256 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 43.4 نقطة ليبلغ مستوى 5647.28 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.78 في المئة من خلال تداول 267 مليون سهم عبر 8343 صفقة نقدية بقيمة 25.8 مليون دينار (نحو 78.17 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 97.2 نقطة ليبلغ مستوى 8557.71 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.15 في المئة من خلال تداول 149.5 مليون سهم عبر 6639 صفقة بقيمة 58.6 مليون دينار (نحو 117.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 73.2 نقطة ليبلغ مستوى 5841.21 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.27 في المئة من خلال تداول 186.4 مليون سهم عبر 5359 صفقة نقدية بقيمة 21.2 مليون دينار (نحو 64.2 مليون دولار).

وكانت شركات (رمال) و(العقارية) و(مشاعر) و(إنوفست) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أعيان) و(صناعات) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (التقدم) و(يوباك) و(مدار) و(صلبوخ) الأكثر انخفاضا.