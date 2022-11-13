د.فاطمة السالم: خالص الشكر لسمو الأمير وسمو ولي العهد على الثقة الغالية

توجهت مدير عام لوكالة الأنباء الكويتية بدرجة وكيل وزارة د.فاطمة السالم بالشكر إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على الثقة الغالية بتكليفها بمنصبها الجديد .

وقالت السالم عبر حسابها في تويتر «أتقدم بخالص الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله على الثقة الغالية بتكليفي مديرا عاما ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، آملة أن أكون عند حسن ظنهم وثقتهم».

