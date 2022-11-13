«رئاسة الأركان»: قبول فوري في دورة ضباط الصف المقبلة لمَنْ لم يحالفهم الحظ بقرعة كلية علي الصباح

(كونا) – أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش منح مَنْ لم يحالفهم الحظ بقرعة كلية علي الصباح العسكرية التي جرت أمس السبت أولوية القبول الفوري للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية عبر التسجيل بدورة ضباط الصف المقبلة التي ستعلن قريباً.

وأعربت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم الأحد، عن تهنئتها الطلبة الضباط «الدفعة 49» المقبولين في كلية علي الصباح العسكرية.

وذكرت أن كل مَنْ لديه استفسار عن أسباب استبعاده من قرعة المقبولين للكلية يمكنه التواصل عبر تطبيق سهل، أو الموقع الإلكتروني لرئاسة الأركان «إدارة خدمة المواطن» وذلك حرصاً على فتح قنوات التواصل مع المواطنين.

وكانت كلية علي الصباح العسكرية أجرت أمس القرعة العلنية للطلبة الضباط دفعة (49) من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة بحضور جميع المتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مراحل التسجيل.