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سمو ولي العهد يتسلم التقرير السنوي السابع عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار

منذ 14 دقيقة
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(كونا) – استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عبدالوهاب محمد الرشيد ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة وفاء أحمد القطامي والسادة أعضاء مجلس الإدارة ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح حيث قدموا لسموه التقرير السنوي السابع عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2021-2022.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

منذ 14 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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