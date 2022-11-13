طلب نيابي لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تُعنى بشؤون المتقاعدين

• تقدم به 20 نائباً لتحسين ظروفهم المعيشية ورفع مداخيلهم

• رئيس مجلس الأمة أدرج الطلب على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

تقدم 20 نائباً بطلب نيابي لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تُعنى بشؤون المتقاعدين، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، والبحث عن بدائل لرفع مداخيلهم.

وتقدم بالطلب النواب خليل الصالح وفارس العتيبي وماجد المطيري وخالد الطمار وحمدان العازمي وعبدالله فهاد ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد المطر ود.محمد المهان ود.محمد الحويلة وعبدالله الأنبعي وفيصل الكندري وحمد العبيد ود.خليل أبل وعالية الخالد ومبارك الطشة ويوسف البذالي وصالح عاشور وهاني شمس، ود. حسن جوهر.

وأدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الطلب النيابي على جدول أعمال جلسة الثلاثاء .

وأكد الطلب أن المتقاعدين يعانون ظروفاً معيشية صعبة في ظل تدني المعاشات، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بما يستلزم الاهتمام بهم، والسعي إلى رفع قدراتهم المعيشية، خصوصاً أنهم مثقلون بالمسؤوليات والأعباء الأسرية، بالإضافة إلى أعمارهم التي تتطلب رعاية خاصة وخدمات صحية نوعية، فالمتقاعدون أفنوا أعمارهم وشبابهم في خدمة هذا الوطن، ولم يدخروا جهدا خلال وجودهم على رأس عملهم، والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية، والبحث عن بدائل لرفع مداخيلهم لا يسدد جزءاً من الجهود التي قاموا بها في خدمة الكويت.

وأوضح النواب في الطلب أنه «لما كان الدستور الكويتي ينص في المادة 11 على تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، لذا فإننا نتقدم بطلب تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تُعنى بشؤون المتقاعدين».