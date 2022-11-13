«فاغنر» الروسية تعدم أحد أعضائها بـ«هراوة» ثقيلة على الرأس

علّق رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا إلى جانب الجيش الروسي اليوم الأحد، على الإعدام المفترض لأحد أعضاء المجموعة السابقين متهم بالفرار من الخدمة، بضربات بهراوة ثقيلة على الرأس.

وكانت حسابات «تلغرام» المقرّبة من فاغنر نشرت مقطع فيديو يُظهر رجلاً رأسه مربوط بكتلة من الحجر، تُضرب جمجمته بهراوة، ووفقاً لهذه المصادر، كان الرجل جندياً من المجموعة استسلم عمداً للجيش الأوكراني، لكن الروس استعادوه بعد ذلك.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس فاغنر يفغيني بريغوجين الأحد قوله: «في هذا العرض، نرى أن هذا الرجل لم يجد السعادة في أوكرانيا، لكنه التقى بأشخاص غير وديّين ولكن عادلون».

من جهتها، ذكرت منظمة «غولاغو.نت» غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن المعتقلين في روسيا أن يفغيني نوزين كان سجيناً تم تجنيده من سجن عقابي روسي للقتال في أوكرانيا.

وطلبت المنظمة غير الحكومية أن يكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سبب سقوط الرجل بين أيدي الروس مجدداً بعد استسلامه للأوكرانيين.