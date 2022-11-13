قنصليتنا في إسطنبول: لا ضحايا أو جرحى بين مواطنينا في انفجار تقسيم

(كونا) – أكدت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة اسطنبول سلامة المواطنين الكويتيين المتواجدين هناك إثر حادث الانفجار الذي وقع بعد ظهر اليوم الأحد في منطقة تقسيم.

وأشارت القنصلية إلى أنها قد تواصلت مع السلطات التركية المعنية منذ اللحظات الأولى لوقوع الانفجار للاطمئنان على أوضاع المواطنين الكويتيين وقد أكدت السلطات التركية عدم وجود أي مواطنين بين ضحايا أو جرحى الانفجار حتى الآن.

وأهابت القنصلية بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في اسطنبول إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات الأمنية المعنية والتواصل مع القنصلية على هاتف الطوارئ التالي في حال الحاجة إلى المساعدة أو الرغبة بالاستفسار: – هاتف الطوارئ «905306902097+».