اقتصاد

«نابيسكو» تحقق 5.3 مليون دينار أرباحاً صافية في تسعة أشهر

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة

(كونا) – أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» اليوم الأحد، تحقيق أرباح صافية بلغت 5.3 مليون دينار كويتي (نحو عشرة ملايين دولار أميركي)، وذلك خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 65 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني، ان ربحية السهم بلغت 55.6 فلس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأسست (نابيسكو) في عام 1993 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2003 ويبلغ رأسمالها المصرح به عشرة ملايين دينار (نحو 30.3 مليون دولار) وتتمثل أنشطتها بتقديم خدمات نفطية مساندة لحفر الابار واصلاحها وصيانتها للانتاج واستيراد وصنع المواد والمعدات لهذه الغايات.

منذ ساعة واحدة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزير النفط العراقي: قرار «أوبك +» بخفض الإنتاج بُني على دراسات مستفيضة

أكتوبر 6, 2022

التضخم في تركيا يرتفع إلى مستويات هي الأعلى خلال 25 عاماً

منذ أسبوع واحد

النفط يتراجع بسبب مخاوف بشأن الطلب بعد توسع قيود كورونا في الصين

منذ أسبوعين

الكويت تحلّ ثانياً في قيمة متوسط ثروة الفرد البالغ.. عربياً

سبتمبر 30, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى