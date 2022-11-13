«نابيسكو» تحقق 5.3 مليون دينار أرباحاً صافية في تسعة أشهر

(كونا) – أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» اليوم الأحد، تحقيق أرباح صافية بلغت 5.3 مليون دينار كويتي (نحو عشرة ملايين دولار أميركي)، وذلك خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 65 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني، ان ربحية السهم بلغت 55.6 فلس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأسست (نابيسكو) في عام 1993 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2003 ويبلغ رأسمالها المصرح به عشرة ملايين دينار (نحو 30.3 مليون دولار) وتتمثل أنشطتها بتقديم خدمات نفطية مساندة لحفر الابار واصلاحها وصيانتها للانتاج واستيراد وصنع المواد والمعدات لهذه الغايات.