وحدة «أسلحة الدمار الشامل» تفحص ملاعب قطر قبل كأس العالم

تواصل وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في قطر، الأحد، مسحاً أمنياً لملاعب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، قبيل انطلاقها؛ لتأكيد خلوها من المواد الكيماوية والمشعة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، إن المسح الأمني لملاعب البطولة يأتي بالتعاون مع اللجنة الأمنية للبطولة والقوات الشقيقة والصديقة.

ويشمل المسح الأمني الحالي يشمل ملعبي «البيت» و«974»، باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة.

والأسبوع الماضي، بدأت وحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل إجراءات المسح الأمني للملاعب وشمل ملعبي «الجنوب» و«أحمد بن علي».